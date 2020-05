Onderzoek stervenszorg bij corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 52 nieuwe meldingen binnengekregen over overleden coronapatiënten. In totaal staat het officiële dodental van de corona-epidemie in Nederland nu op 5562. Het aantal Nederlandse coronapatiënten op intensive cares is afgenomen tot 432. Dat zijn er 31 minder dan dinsdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het Erasmus MC begint een groot nationaal onderzoek naar ervaringen over de zorg in de laatste levensfase van coronapatiënten. Het Rotterdamse ziekenhuis doet een oproep aan nabestaanden en zorgverleners om hun verhaal te delen. Het is de bedoeling om te leren van die ervaringen. Hoe is de zorg aan het levenseinde geweest en hoe heeft de coronacrisis deze periode beïnvloed? Wat is het..

Sinds 13 mei neemt Expertisecentrum Euthanasie weer nieuwe hulpvragen in behandeling. De capaciteit van het expertisecentrum, dat begeleidt bij euthanasiewensen en die ook eventueel uitvoert, is wel beperkt. Het aantal beschikbare ambulante artsen en verpleegkundigen is 20 procent minder dan voor de coronacrisis.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .