Het feest is gecanceld, maar de bieb is geopend

Er was een openingsfeest gepland met prinses Laurentien. Het feest is geannuleerd, maar de bibliotheek in Utrecht is nu wel open. ‘We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten.’

Utrecht

‘Wat heerlijk dat we nu eindelijk in de nieuwe bibliotheek zijn’, zeggen Tineke van Steijn en haar partner Pieter Klein – beide 66 jaar – bijna in koor. In de imposante hal, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, vergapen de twee Utrechters zich aan de vele ornamenten. Zoals de uit zwart steen gehakte beeldhouwwerken aan de muren, die de werelddelen verbeelden.

Het voormalige postkantoor in de Utrechtse binnenstad, een rijksmonument ontworpen door architect Joseph Crouwel, is het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd tot centrale bibliotheek. Maandenlang was toegewerkt naar de grote opening op 13 maart, in aanwezigheid van prinses Laurentien. Een massale toeloop werd verwacht. De coronacrisis verpestte alles op het laatste moment.

