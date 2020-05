Binnenhof bedankt verpleegkundigen

Politici van verschillende partijen spraken dinsdag, de Dag van de Verpleging, hun dank uit aan de mensen die in de gezondheidszorg werken. Die verdienen 'een diepe buiging', zegt minister Hugo de Jonge. Zeker nu de strijd tegen het coronavirus zoveel van hen vraagt en Nederland zo op hen leunt. <

beeld anp

Brandweer bestrijdt natuurbrand bij Eersel

In natuurgebied de Cartierheide bij Hapert en Eersel, vlak bij Eindhoven, is dinsdagmiddag vier hectare natuur afgebrand. Door snel optreden wist de brandweer erger te voorkomen, aldus een woordvoerder. De brandweer zette twee pelotons bestaande uit tien bluswagens en enkele waterwagens in bij het bestrijden van de brand. <

