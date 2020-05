'Coronahotel' sluit de deuren

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5510. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 54 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35 naar 11.378. Het aantal opnames ligt nu al bijna een maand lang onder de 100 patiënten per dag.

Op de intensive cares in Nederland liggen 451 mensen met het coronavirus en 462 mensen met andere aandoeningen. 'Voor het eerst in lange tijd liggen er meer non-COVID- dan COVID-patiënten op de Nederlandse ic’s', aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De met het coronavirus besmette 27 bewoners van het asielzoekerscentrum in Sneek zullen zo spoedig mogelijk in quarantaine worden geplaatst in een noodlocatie in Zoutkamp. Daarom werden de huidige, circa negentig bewoners van de noodonderdaklocatie dinsdag overgebracht naar COA-locaties in Ter Apel en Budel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .