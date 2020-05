Vijf surfers komen om op Noordzee bij Scheveningen

Scheveningen

De vijf slachtoffers kwamen uit Den Haag en Delft, en hun leeftijd varieerde van 22 tot 38 jaar, maakte de politie bekend. Een 40-jarige Hagenaar overleefde het drama. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels weer thuis.

In Scheveningen is diepbedroefd gereageerd op de dood van vijf jonge watersporters. Op sommige plekken hingen vlaggen halfstok en iemand had een wetsuit (het tenue voor watersporters) halfstok gehangen als teken van rouw. Bij surfschool The Shore groeide dinsdagavond de bloemenzee ter nagedachtenis aan de vijf verongelukte watersporters. Mensen verzamelden zich daar om de omgekomen surfers te h..

