Bibliotheken open, met beperkte service

Utrecht

Dankzij de versoepelde coronamaatregelen mochten naast kappers en basisscholen ook bibliotheken maandag hun deuren weer openen. De eerste vestigingen gingen op maandagochtend open, maar wel met een beperkte dienstverlening. Zo kunnen bezoekers lenen via selfservice en boeken terugbrengen in een speciale container. Het is nog niet mogelijk om gebruik te maken van de computers en printers of om te werken, studeren of samen te komen in de bibliotheek. Ook mogen niet te veel mensen tegelijk naar binnen en zijn er 'kuchschermen' opgehangen. <