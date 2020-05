Surfers bij Scheveningen in problemen

De kustwacht en de reddingsbrigade hebben maandag een grootscheepse zoekactie gehouden naar surfers in zee bij het Noordelijk Havenhoofd bij Scheveningen. Twee surfers die uit het water werden gehaald, zijn overleden. Er is nog geprobeerd hen te reanimeren. De twee maakten deel uit van een groep surfers, die in problemen was gekomen. Het was

tot laat in de avond niet duidelijk

hoe groot die groep was. Enkele personen wisten zichzelf in veiligheid te brengen. <

