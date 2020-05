Angst voor tweede ziektegolf Wuhan

In China is de vrees voor een tweede besmettingsgolf van het coronavirus toegenomen, nadat in de stad Wuhan zes nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat meldde de South China Morning Post maandag. Dat is voor het eerst sinds 8 april, toen de lockdown van de miljoenenstad werd opgeheven. De nieuwe gevallen zaten al in quarantaine. Afgelopen weekend raakten ook al mensen besmet in de stad Shulan.

In Zuid-Korea zijn maandag 35 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd. Nadat de horeca weer open mocht, raakten op meerdere plaatsen in het land, en met name in de populaire uitgaansbuurt Itaewon in de hoofdstad Seoul, mensen besmet. Hierdoor moesten bars, clubs en kroegen direct weer op slot.

De Russische president Vladimir Putin heft de periode van niet werken vanaf vandaag op. Het besluit is onderdeel van een geleidelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen in Rusland, maar de individuele regio's zullen hun aanpak moeten aanpassen aan de verschillende lokale omstandigheden, voegde hij eraan toe.

