De Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer is niet, zoals in de Gulliver van vrijdag 8 mei staat, in 1944 door onthoofding vermoord, maar op 9 april 1945, in kamp Flossenbürg, vlak voor de komst van de geallieerden, door ophanging.

