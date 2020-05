Uit het dagboek van een zorgmedewerker: ‘Ik zit er echt doorheen en kan geen bewoner meer zien’

Een aantal verpleeghuizen opent vanaf vandaag weer de deuren voor bezoekers. Zover is het nog niet in Nieuw Rijsenburgh, het verpleeghuis waar Maria Vroegindeweij werkt. Ze hield de afgelopen weken een dagboek bij. ‘Wij zijn zwaar getroffen, dus voor ons zal het nog wel even duren voor er weer bezoek komt.’