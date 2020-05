Eerste huiler van het seizoen opgevangen

De eerste huiler van het seizoen is zaterdag opgevangen in Ecomare op Texel. De jonge zeehond was gevonden langs de dijk bij de Waddenzee op het eiland. Het gaat om een mannetje. De zeehondenopvang heeft hem de naam Skyp gegeven.

Normaal gesproken begint in juni het geboorteseizoen van de gewone zeehond in de Waddenzee. De gevonden zeehondenpup heeft ook nog lange witte haren, die gewone zeehonden voor hun geboorte verliezen. Dit geeft aan dat deze zeehond veel te vroeg geboren is. De pup lag op een drukke plek vlak langs het fietspad. Zaterdagochtend en een deel van de middag is nog uitgekeken naar de moeder van het dier, maar die werd niet gezien. Omdat het daarnaast steeds drukker werd rondom de jonge zeehond en omdat de pup moeilijk zwemt, is besloten hem op te vangen. De pup weegt slechts 6,7 kilo, dat is licht voor een pasgeboren zeehond. Of het dier het gaat redden, is nog maar de vraag. De pup is erg kwetsbaar en zwak, en kan de lichaamstemperatuur nog niet goed regelen.