D-day en daarna: Weinig begrip voor terugkerende Joden in 1945

Amsterdamse Joden worden in juni 1943 geregistreerd voor deportatie naar Westerbork. Wie de kampen overleefde, kreeg in 1945 een kil ontvangst. (beeld Beeldbank WO2)

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 50: de terugkeer van de Joodse kampoverlevenden.

In september 1945, vier maanden na de bevrijding, werd het NIPO opgericht, het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie. Het eerste onderzoek van het NIPO ging over de vraag hoe Nederlanders de oorlog hadden ervaren. ‘Is uw leven door de oorlog erg veranderd, of niet?’, luidde de eerste vraag. Van de respondenten antwoordde 62 procent dat de oorlog hun leven niet erg veranderd had; 22 proce..

