Familiediner bestaat twintig jaar: ‘Ik denk dat er nu ruzies ontstaan die lijken op vakantieruzies’

Het Familiediner van de Evangelische Omroep viert zijn twintigste verjaardag. Presentator Bert van Leeuwen: ‘Ik schat dat meer dan de helft van de ruzies die we behandeld hebben, is opgelost.’

Zoetermeer

Bert van Leeuwen (60) is het dit twintigste seizoen nog steeds niet zat tussen ruziënde mensen te zitten. ‘Ik weet nooit hoe een opnamedag eindigt.’ Van Leeuwen nam in 2001 het presentatiestokje van Het Familiediner over van Margje Fikse. Zij presenteerde het programma, dat er toen nog heel anders uitzag, twee jaar lang. Van Leeuwen trekt het land in en belt bij mensen aan. Hij luister..

