Gestage daling aantal sterfgevallen

Zeker 22 bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Sneek zijn positief getest op het coronavirus. In het centrum wonen ongeveer 550 mensen en werken enkele tientallen personeelsleden. De overige bewoners zullen de komende dagen getest worden. Het centrum is gesloten. De getroffenen hebben milde klachten.

De sterfte in Nederland blijft gestaag dalen, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM. Als gevolg van een vertragen door weekeinden en vrije dagen, zoals Koningsdag en 5 mei, tonen de dagcijfers van het RIVM altijd een schokkerig patroon. Maar door te kijken naar het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen week is beter te zien dat de daling gestaag verloopt. Gerekend over de laatste zeven d..

Volgens de officiële cijfers zijn er tot nu toe 5359 mensen gestorven aan de gevolgen van besmetting met het virus SARS-CoV-2. Het daadwerkelijke aantal sterfgevallen ligt hoogstwaarschijnlijk een heel stuk hoger, omdat in de cijfers alleen positief geteste personen worden meegerekend. Het aantal ziekenhuisopnames steeg vrijdag met 35. Sinds het begin van de uitbraak hebben ziekenhuizen in..

