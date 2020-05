Verdachte Groningse zendmastbrand vast

De 34-jarige man die wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast aan de Koningsweg in Groningen blijft langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte donderdag met zestig dagen verlengd. Zijn advocaten gaan in beroep tegen de beslissing van de rechtbank. <

