Begrip reiziger voor aanmeldservice NS

Utrecht

Een reiziger krijgt dan vooraf te zien welke trein druk is en welke niet. De NS kan met de informatie de treinencapaciteit aanpassen. Een NS-woordvoerder zegt dat de NS vanaf komende week de aanmeldservice technisch gaat uitwerken en testen met een groep NS-reizigers.

De Nederlandse Spoorwegen en de TU Delft zijn samen bezig met een grootschalig onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het reisgedrag. De eerste onderzoeksresultaten zijn vrijdag bekendgemaakt. Zo verwacht een op de drie reizigers na de coronacrisis meer thuis te zullen werken.

Aan het onderzoek deden 46.000 reizigers mee. NS verwacht de eerste bevindingen binnenkort te kunnen delen met de andere ov-bedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het aantal treinreizigers daalde de afgelopen weken tot ongeveer 7 procent van het normale aantal. De NS neemt nu coronamaatregelen op stations en in treinen. Door de coronamaatregelen past in de treinen nog maar een kwart van het normale aantal reizigers.

Reizigersvereniging Rover reageert kritisch op het treinreserveringssysteem dat de NS wil testen. Rover-directeur Freek Bos vreest dat het systeem het openbaar vervoer minder aantrekkelijk maakt. 'Openbaar vervoer wordt dan een stuk minder openbaar en het systeem gaat boven de reiziger', zegt Bos.

In een reactie zegt de NS dat de aanmeldservice iets anders is dan een reserveringssysteem. 'Het gaat ons erom dat reizigers inzicht krijgen in welke treinen het drukker is of rustig. Deelname is vrijwillig.' <