Attractieparken gaan gefaseerd weer open

Attractiepark de Efteling wil op 20 mei weer opengaan. Het park wil 'met concrete stappen toewerken naar een heropening', zo is 'in goed overleg met de veiligheidsregio’s' besloten. Ook andere attractieparken denken aan heropening nu de coronamaatregelen versoepeld zijn.

Kaatsheuvel

De Efteling wil een maximumaantal gasten, een derde van de normale capaciteit, toelaten. Bezoekers moeten vooraf een kaartje bestellen. In het park moeten groepjes van hetzelfde huishouden 1,5 meter afstand houden van andere groepjes huishoudens en er komen centrale desinfectiepunten. Verder worden zaken als beugels en deurklinken extra vaak schoongemaakt. Al voor 20 mei wi..

Diergaarde Blijdorp gaat vanaf 20 mei gefaseerd open. De dierentuin in Rotterdam gaat aanvankelijk eerst open voor abonnementhouders, daarna voor dagbezoekers. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek gaat op 15 mei weer open voor abonnementhouders en gasten van de vakantieparken. Op 25 mei opent het wildlifepark de deuren voor iedereen. Wildlands Adventure Zoo in Emmen doe..

