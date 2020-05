Zij zitten met handen in het haar

'Kosten van sluiting zijn zwaar en naar'

Nikki Olde Monnikhof, hoofd publiek bij Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek in Enschede.





‘In het Rijksmuseum tonen we kunstwerken vanaf de middeleeuwen tot nu toe om verhalen over onze cultuur te vertellen. We onderzoeken voortdurend “wie we zijn en hoe we zijn geworden”. Een van onze topwerken is “Meisje in witte kimono” van kunstschilder George Hendrik Breitner.