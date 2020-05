Horecaondernemer Harmen de Glint: ‘Hoe moet het verder met mijn restaurants?’

‘Anderhalve meter kan niet in de horeca’

Harmen de Glint (35) uit Harderwijk is horecaondernemer en samen met zijn compagnon eigenaar van De Muur in Putten, Japas in Ermelo en Nijkerk en van Miyagi & Jones in Utrecht, Arnhem (op de foto) en Haarlem.

‘De coronacrisis is voor ons een grote strop. Ik heb stress en lig wakker, want hoe moet het verder? Onze medewerkers leven in onzekerheid omdat ze niet weten of ze hun baan zullen behouden. We hebben vierhonderd mensen in dienst. De politiek moet zich goed bewust zijn van de gevolgen van de genomen maatregelen. Ze houden ons in een wurggreep die zo strak is, dat er nauwelijks nog valt te ademe..