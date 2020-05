Neerslagtekort loopt komende tijd verder op

Lelystad

Het tekort zal de komende twee weken naar verwachting verder oplopen, omdat het nauwelijks gaat regenen. In sommige delen van het land vallen beken en kleine riviertjes droog, wat erg vroeg is voor de tijd van het jaar. Dat staat in de droogtemonitor, die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) donderdag heeft uitgebracht. Volgens de LCW heeft de regen die vorige week viel wel even gezorgd voor meer water in de bodem, maar alleen in laaggelegen delen van het land. Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land, waar geen water uit rivieren aangevoerd kan worden, is de grondwaterstand al zeer laag. Natuurorganisaties zeggen dat de gevolgen voor de natuur 'desastreus' zullen zijn als het voor het derde jaar achter elkaar zeer droog blijft. De waterstand in de grote rivieren is ook lager dan normaal, aldus de LCW. <