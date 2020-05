Campinghouders schrijven boze brief

Campinghouders snappen niet waarom zij hun bedrijf pas op 1 juli weer volledig mogen openen. Ze zijn 'heel boos en heel erg teleurgesteld' en willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Brancheorganisatie HISWA-RECRON eist in een brief aan het kabinet opheldering.

Het wordt steeds weer iets drukker in de Nederlandse winkelstraten. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus, dat het aantal bezoekers van tien belangrijke winkelstraten in Nederland van de afgelopen zes zaterdagen op een rij zette. Afgelopen zaterdag was de drukte 40 procent van hoe druk het normaal gesproken was. De eerste lockdownweken was dat nog 25 procent.

