In ballingschap

Is het een geschenk?

Zeker wel, net als de wekelijkse sabbat. Maar die zijn we allang kwijt, de zevende dag als hoogtepunt van de week en niet als verplichte ‘mag-niet-dag’. Dat we dwang ervaren, heeft alles te maken met onze eigen hartsgesteldheid. We kiezen liever zelf onze tijden.

Het heeft geresulteerd in een 24/7-economie. En niet om onze rijkdommen te delen, maar de welvaart voor onszelf steeds verder te laten groeien. Gods standaard is gerechtigheid, de wetten van Mozes en de Bergrede zijn onder deze noemer samen te vatten. Gauw nog even hamsteren, net als de Israëlieten met het manna, je weet maar nooit. Grote bedragen in de economie stoppen, want we moeten op ..

