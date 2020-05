Geen filevorming in de teststraat

6-5-2020, Nederland, Houten coronavirus Het maatschappelijke leven is ontwricht. Scholen en horeca zijn gesloten. Thuiswerken is de stelregel en er is een verbod op grote evenementen. GGD test op corona in Houtens drive-through-testcentrum. Het is soms lang wachten op de volgende client. coronavirus; virus; corona; pandemie; ziekte; RIVM; sociale onthouding; coronacrisis; COVID-19; anderhalvemetersamenleving; anderhalvemetermaatschappij; coronatest; corona testcentrum; slijm afnemen; foto Marcel van den Bergh (beeld Marcel van den Bergh)

In de teststraat in Houten is daar geen sprake van, ook niet nu sinds woensdag basisonderwijspersoneel zich mag melden.

Houten

Een rode auto rijdt over de uitgestrekte, vrijwel lege parkeerplaats van het Houtense bedrijventerrein de evenementenhal Expo Houten in. Daar staan medewerkers van de GGD regio Utrecht klaar om de inzittende door het open autoraam een coronatest af te nemen. ‘We gaan nu eerst met een wattenstaafje in uw keel, en daarna met één in uw neus’, legt de medewerker in bescher..

