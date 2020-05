7 miljoen kijkers persconferentie

De persconferentie die premier Mark Rutte woensdag hield over de coronacrisis, heeft bijna 7 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde gegevens van de Stichting KijkOnderzoek.

Hilversum

De persconferentie die premier Mark Rutte woensdag hield over de coronacrisis, heeft bijna 7 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde gegevens van de Stichting KijkOnderzoek.

Dit betekent dat er iets minder mensen keken dan bij de vorige grote persconferenties over dit onderwerp. Op 21 april zaten ruim 7,8 miljoen Nederlanders voor de televisie, dat was tot nu toe het record. De meeste mensen keken via de NPO (ruim 5 miljoen). Daarna volgden RTL (1,41 miljoen) en SBS (524.000).

De persconferentie van Rutte was woensdag het best bekeken programma van de avond. <