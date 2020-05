Vanaf 1 juni test voor iedereen met klachten

Den Haag

Deze maand wordt eerst het aantal beroepen al sterk uitgebreid dat zich bij klachten kan laten testen. Nu gaat het nog om mensen die in de zorg werken, maar leraren, kappers, fysiotherapeuten, mantelzorgers en politiehandhavers kunnen zich later deze maand ook laten testen als zij klachten aan de luchtwegen hebben.

Dit kondigde Feike Sijbesma, speciaal gezant van het kab..

ondersteuning

Eerst was het idee om bij dat onderzoek een app te gebruiken. Daarmee zou simpel zijn af te lezen of iemand in de nabijheid is geweest van iemand die positief op corona is getest. Maar het blijkt niet goed mogelijk een privacy-bestendige app snel te ontwikkelen. Wel heeft het kabinet de GGD’en nu ‘digitale ondersteuning’ toegezegd bij het verwerken van de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .