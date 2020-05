Politie vindt hoogste bedrag ooit op één plek

De politie heeft op 1 mei ongeveer 12,58 miljoen euro aangetroffen in een verborgen ruimte in een woning in Eindhoven. Een 35-jarige man is aangehouden op verdenking van witwassen en het geld is in beslag genomen. Volgens de politie is dit het hoogste bedrag ooit dat op één locatie is gevonden. <

D66'er Monica den Boer verlaat Tweede Kamer

