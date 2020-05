Zo komen we stapje voor stapje uit de coronacrisis

11 mei

Vanaf maandag gaan basisscholen en kinderopvangcentra in heel Nederland weer open. Kinderen mogen de helft van de tijd naar school – het liefst geen halve dagen, benadrukte Rutte. Zo voorkom je extra vervoer in de buurt van scholen. Voor iedereen geldt daarnaast dat sporten in de buitenlucht weer is toegestaan. Om het veili..

Ook de contactberoepen mogen volgende week weer aan de slag. De maatschappelijke druk was groot: veel websites van kappers waren woensdagavond al overbelast. Onder contactberoepen vallen ook schoonheidsspecialisten, rij-instructeurs, masseurs en diëtisten. Om drukte te voorkomen, moeten klanten telefonisch een afspraak maken en bespreken of het bezoek veilig is.

