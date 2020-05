Daling aantal orgaantransplantaties

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 5204. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 36 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 27 naar 11.153. Op de intensivecareafdelingen lagen woensdag 628 mensen met het coronavirus, 16 minder dan dinsdag.

Huisartsen verwijzen sinds vorige week minder patiënten met longaandoeningen, door bijvoorbeeld het coronavirus, met spoed door naar het ziekenhuis. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In maart en april steeg het aantal spoedverwijzingen juist fors, maar nu ligt dat aantal 'weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis'. De verwijzingen voor minder dringende zorg bij..

Sinds het begin van de coronacrisis, half maart, in ons land zijn er veel minder orgaantransplantaties uitgevoerd dan gebruikelijk. Normaal gesproken vinden er ongeveer 78 orgaantransplantaties (na een overlijden) per maand plaats. In april waren dat er 29; een afname van 63 procent. Dat meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Het programma met levende donoren is tijdelijk helemaal..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .