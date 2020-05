Kamerlid Ronnes wordt gedeputeerde

Den Haag

CDA-Tweede Kamerlid Erik Ronnes gaat namens zijn partij het provinciebestuur van Noord-Brabant in. Hij wordt gedeputeerde, verantwoordelijk voor ruimte en wonen. Als Kamerlid richtte hij zich ook al op het woondossier. Namens het CDA neemt ook Elies Lemkes-Straver plaats in het bestuur. Zij was voorheen directeur van boerenlobbyorganisatie ZLTO en neemt de landbouwportefeuille voor haar rekening. De vorige coalitie viel wegens onenigheid over het stikstofdossier. Het CDA gaat besturen met Forum voor Democratie, de VVD en de partij Lokaal Brabant. <