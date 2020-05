3D-geprinte maskers in strijd tegen tekort

Venlo

InnoCourse, een aanbieder van onderwijs op het gebied van 3D-printen, is gestart met de actie Makers Against Corona. Daarmee wil het bedrijf de tekorten aan zelfbeschermingsmiddelen in de zorg helpen oplossen. Door 3D-geprinte beschermingsmiddelen kan er snel een voorraad geproduceerd worden. 'Het bleek lastig om de maskers na het produceren terecht te laten komen bij de mensen die ze daadw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .