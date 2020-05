Waarschuwing en muziek op 5 mei

Prinses Margriet heeft zich dinsdag via een videoboodschap vanuit haar woning in Apeldoorn gericht tot de bevolking van Canada. De prinses is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in de Canadese stad Ottawa, waar prinses Juliana destijds haar toevlucht had gezocht. 'Omdat ik geboren ben in Ottawa, voel ik me bijzonder sterk verbonden met uw land. Wanneer ik u bezoek, geeft Canada me altijd het gevoel dat ik thuiskom. Mijn tweede thuis.'