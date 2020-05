Brand in Vroomshoop onder controle gebracht

In een deel van een industriepand van duizenden vierkante meters in Vroomshoop (Overijssel) heeft dinsdagmiddag een grote brand gewoed. De brandweer gaf iets na 18.00 uur het sein brand meester. Niemand is gewond geraakt bij de brand in het pand van een meubelbedrijf in de Havenstraat. <

Twee aanhoudingen tijdens Damherdenking

De politie heeft maandagavond twee personen aangehouden rond de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Een man werd in de omgeving van de Dam aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Hij heeft een boete gekregen. Een tweede persoon kreeg een dagvaarding mee wegens het beledigen van boa's op het Damrak, aldus de politie. De herdenking op de Dam zelf verliep volgens de polit..

