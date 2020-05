Politie pakt tientallen betogers op

Den Haag

Ze werden met enkele bussen van vervoersmaatschappij HTM naar het politiebureau vervoerd. Volgens de gemeente Den Haag waren in totaal zo'n driehonderd betogers op de been. Kort voordat de politie in actie kwam bij het station, had burgemeester Johan Remkes van Den Haag opdracht gegeven een einde te maken aan de betoging tegen coronamaatregelen in zijn stad, omdat de betogers zich niet zouden houden aan de aanwijzingen van de politie. Volgens de gemeente was de demonstratie daarnaast niet aangemeld, terwijl dat wel verplicht is.

De groep van tachtig wilde ondanks meerdere vorderingen niet vertrekken. Daarop zijn zij gearresteerd en meegenomen naar het bureau. De politie zette veel mensen in bij de betoging, onder wie agenten te paard.

De gemeente had de Koekamp als locatie aangewezen, maar niet iedereen hield zich aan die richtlijnen. 'Onacceptabel', aldus Remkes. <