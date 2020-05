Wilhelmina sprak voor landgenoten, niet voor afzonderlijke groepen en dus ook niet voor Joden

Koningin Wilhelmina hield 31 maal een toespraak voor Radio Oranje, en had het driemaal over de vervolgde Joden. De vorstin sprak alleen voor landgenoten, niet voor afzonderlijke groepen, hoewel dat tijdens de oorlog al vragen opriep.

Amersfoort

Koning Willem-Alexander maakte indruk met zijn toespraak tijdens de Nationale Dodenherdenking. ‘Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden’, zei de koning. Hij verwees naar zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina, die tijdens de oorlog in Londen in ballingschap verbleef. Medeburgers in nood voelden ..

