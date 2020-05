Dodenherdenking op een lege dam: ‘75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons’

Dodenherdenking op een lege Dam, midden in de coronacrisis, maakte op velen diepe indruk. Schrijver Arnon Grunberg riep in zijn 4-meivoordracht politici op ‘om het woord geen gif te laten zijn’.

Amsterdam

‘Het voelt vreemd, op een bijna lege Dam’, opende koning Willem-Alexander zijn toespraak. ‘Maar ik weet dat we hier samen staan. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze in het belang van leven en gezondheid. Toen werd de keuze voor ons gemaakt.’

Even eerder, om vijf voor acht, was hij met koningin Máxima en vier anderen een lege Dam overgestoken. De wandeling in een stil en leeg Amsterdam duurde even. Twee uur eerder al was de omgeving afgesloten, om te voorkomen dat mensen van een afstandje zouden toekijken.

