Hof geeft politiemol ook vijf jaar celstraf

Den Bosch

Politiemol Mark M. (33) uit Weert heeft maandag ook in hoger beroep vijf jaar cel gekregen. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem voor witwassen en het verkopen van geheime politie-informatie aan criminelen. Twee jaar geleden kreeg hij bij de rechtbank ook al vijf jaar cel. Het Openbaar Ministerie had dat nu ook weer geëist. Ook mag M. tien jaar lang niet meer als ambtenaar werken. Behalve M. werden nog twee mannen veroordeeld. Tussenpersoon Mark S. kreeg drie jaar cel en een afnemer kreeg een halfjaar cel. Een andere vermeende afnemer werd vrijgesproken. <