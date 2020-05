Mateloze vrijheid

Vandaag vieren we 75 jaar bevrijding. Maar dat gaat wat anders dan we begin dit jaar dachten. Het coronavirus waart rond in Nederland. Geen samenkomsten dus. Geen bevrijdingsfestivals. De vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt, is voor de meeste Nederlanders zo vanzelfsprekend, dat de verlenging van de coronamaatregelen soms zwaar valt. Weten we nog wel wat vrijheid in essentie is? Misschien moet je daarvoor wel eerst een tijd niet vrij zijn geweest. Vijf jaar onder bezetting hebben gezucht. Of gevangen hebben gezeten, beroofd van bewegingsvrijheid. Niet de vrijheid hebben om te spreken en te schrijven wat je wilt.