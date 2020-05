Stoelen ver uit elkaar bij kransleggingen, met hier en daar een minister

Het had een grootschalige Dodenherdenking moeten worden, 75 jaar na de bevrijding. De coronacrisis maakte alles anders: bij diverse kransleggingen was er vooral veel leegte.

Den Haag

De Tweede Kamer had een sobere Dodenherdenking. Zonder genodigden legde onder anderen premier Mark Rutte een krans voor oorlogsslachtoffers.

Drie scholieren lazen via een videoverbinding een gedicht voor. ‘Pijnlijk’, noemde Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, het feit dat de grootse herdenking van 75 jaar bevrijding door het coronavirus nu radicaal versoberd is.

De vaste herdenking, in het Olympisch Stadion, van in de oorlog overleden sporters ging niet door. In plaats daarvan speelde een trompettist in het lege stadion de taptoe.

