Ben Hoekendijk, mede-oprichter Opwekking overleden

Een van de grondleggers van Stichting Opwekking, Ben Hoekendijk, is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Harderwijk. Dat meldt Stichting Opwekking.

Hoekendijk was bekend van de naar hem genoemde evangelisatiecampagnes halverwege de twintigste eeuw. In zijn preken en boeken legde hij veel nadruk op het werk van de Heilige Geest. Hij stond, samen met zijn toenmalige vrouw Wiesje Hijink, zijn zus Else en haar man Peter Vlug aan de wieg van de Stichting Opwekking. Die begon met een gelijknamig blad, maar mondde in de jaren zeventig uit in conf..

Het huwelijk van Hoekendijk en Hijink, met wie hij drie kinderen kreeg, hield geen stand. Het contact zou later wel zijn hersteld. De scheiding was in de jaren negentig een van de redenen waarom Hoekendijk stopte met het werk voor Stichting Opwekking. In een interview met De Nieuwe Koers z..

