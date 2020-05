Herdenken met 2619 tulpen

Bij alle 2619 graven op de Canadese Begraafplaats in Groesbeek zijn tulpen neergezet, omdat er geen herdenkingsplechtigheden zullen worden gehouden vanwege het coronavirus. De bloemen zijn een gift van de Dutch Liberation Canada Society 2020, een gezelschap van (voormalige) Nederlanders in Canada dat is opgericht om de 75-jarige bevrijding van Nederland te vieren. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .