‘Nou nou’, zegt een man in Bernheze

die dit in de krant zat te lezen,

‘hoe kan dat nu toch?

Want, denk ik dan nog,

als één app alert hoort te wezen!’

