Vrijheidsvuur live op televisie ontstoken

De NOS zendt vanavond laat het ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen rechtstreeks uit. In de uitzending wordt ook teruggeblikt op de bevrijding van Nederland, dinsdag 75 jaar geleden. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn en burgemeester Geert van Rumund van Wageningen steken de vrijheidsvlam om middernacht aan op het plein voor Hotel De Wereld, waar werd onderhandeld over de capitulatie. Op het moment dat in Wageningen het vuur wordt ontstoken, gebeurt dat ook in de dertien andere steden waar een bevrijdingsfestival zou worden gehouden.