‘Vader was niet roekeloos’

Op 2 maart 1945 worden bij Varsseveld 45 gevangenen vermoord. Een van hen is Derk te Rietstap uit Kloosterhaar, een spil in het Oost-Nederlandse verzet en de Trouw-groep. Zijn weduwe Pietertje, dan 30, blijft achter met twee kinderen en eentje op komst. Nu, 75 jaar later, besloot de familie haar dagboek te laten publiceren. Een diep aangrijpend getuigenis.

Derk Jan te Rietstap is 74, een kind van de zomer na de bevrijding. Hij is getrouwd met Hennie (74), vader van vijf, grootvader van zestien en al een keer overgrootvader. Hij was zelf zijn leven lang boer op de boerderij die zijn ouders stichtten, anderhalve kilometer van de Duitse grens. Maar hij heeft zijn vader niet gekend. Toch was de man naar wie hij is genoemd, voor hem, zijn zus Aly en b..

