Droogte in april fnuikend voor weidevogels

Jonge kieviten kunnen nauwelijks voedsel vinden en sterven bij bosjes. De grutto’s stellen het broeden uit omdat ze in de verdroogde bodem niet bij de wormen kunnen die nodig zijn om eieren te produceren.

De Bilt

‘Een ramp is het, behalve in de plasdrasgebieden.’ Jochem Sloothaak, coördinator soortenbescherming bij het Noord-Brabants Landschap, windt er geen doekjes om. Voor hem is het broedseizoen al ongeveer verloren. ‘We vinden volop dode kuikens of jonge kieviten die nauwelijks op hun pootjes kunnen staan. Ze zijn totaal verzwakt door een tekort aan voedsel en vocht.’

