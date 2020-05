Wereldwijd lopen kinderen gevaar doordat vaccinaties tegen polio en mazelen zijn uitgesteld

2020-02-17 10:49:00 epa08223883 A health worker administers polio vaccine to children during a three-day countrywide vaccination campaign in Peshawar, Pakistan, 17 February 2020. Reports state Pakistan on 17 launched a three-day anti-polio vaccination campaign to vaccinate 39.6 million children under the age of five years across the country except for Karachi where the campaign began a week earlier. EPA/ARSHAD ARBAB (beeld epa / Arshad Arbab)

Amersfoort

In verband met het coronavirus zijn in Afrika de poliovaccinaties voor twaalf miljoen kinderen een half jaar uitgesteld. Wereldwijd zijn daarnaast in 24 landen de mazeleninentingen opgeschort. Het gaat in beide gevallen om massacampagnes, waarbij mensen over het algemeen in rijen moeten wachten op een prik te kunnen halen. Voldoende afstand houden, is daarbij nagenoeg onmogelijk.

De beslissing om de campagnes op te schorten, was ‘moeilijk, maar wel juist’, zei Pascal Mkanda, bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) coördinator voor poliobestrijding in Afrika, vorige week tegen The Guardian. ‘We moeten COVID-19 zien aan te pakken en het toedienen van deze inentingen kan de verdere verspreiding van het virus juist versterken.’

