‘Ik probeer mensen te helpen waar ik kan’

Talloze ondernemers komen in de problemen door de coronacrisis. Er zijn er ook die juist meer werk hebben, zoals Adriaan Verheul, eigenaar van supermarkt PLUS Verheul in

Benthuizen. 'Het is mijn plicht mijn naaste te helpen.'





‘Sinds het uitbreken van de coronacrisis beginnen wij elke dag om 4.00 uur in plaats van 7.00 uur. Dat komt doordat PLUS de internetbestellingen via de lokale winkels afhandelt en niet vanuit distributiecentra, zoals Albert Heijn en Jumbo wel doen. Die onlinebestellingen zijn vertienvoudigd en groeien nog steeds. Veel vaste klanten gaan liever niet de deur uit.