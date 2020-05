Zij spelen in op de coronacrisis

'Er heerst een euforische stemming dat we kunnen helpen'

Jan-Joost Bosman, directeur van bedden- en matrassenfabrikant Auping uit Deventer.





‘Toen ik dinsdag onze eerste mondkapjes aanbood aan minister Martin van Rijn voor Medische Zorg was ik trots. Omdat we iets kunnen doen aan de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg, en omdat we dit als bedrijf in zo’n korte tijd hebben opgezet.