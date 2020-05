Van Oppen tegen het heidendom

Bloedgetuigen is een serie over Nederlandse geestelijken die wegens verzetsactiviteiten door de bezetter werden gedood. Aflevering 6: Jules van Oppen.

Op zondag 16 september 1935 ondernam Jules van Oppen, de pastoor van de Sint-Martinusparochie in Venlo, een bijzondere actie. In gezelschap van naar schatting zevenduizend mannen, vrouwen en kinderen ging hij op bedevaart naar Genooi, een buurt in het noorden van de stad. Zij gingen bidden voor de vervolgden in Duitsland, waar Hitler in 1933 aan de macht gekomen was. Op ingetogen wijze proteste..

De organisator van de bedevaart, Jules van Oppen, was op 10 mei 1882 geboren in Maastricht in het gezin van Jean van Oppen, advocaat, en Antonia Boots. Jules was het negende en laatste kind. Toen hij bijna drie jaar oud was, werd het gezin in een diep verdriet gestort. Op 9 april 1885 drong een winkelier met wie vader Van Oppen in een conflict verwikkeld was, het kantoor binnen en doodde niet a..

