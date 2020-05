'Bij ons thuis was geen vader'

Albert Oosterhoff: 'We hebben moeten leren leven met een lege plek. Het is niet helemaal gelukt dat te verwerken.' (beeld Jeroen Jumelet)

Op de avond van 24 september 1944 wordt de vanwege zijn verzetswerk ondergedoken Tonnis Pieter Oosterhoff, op bezoek bij zijn net bevallen vrouw Hendrika Mul in Oldehove, door de Duitsers opgepakt. Hij zit enkele weken vast en wordt, 35 jaar oud, op 12 oktober 1944 in Westerbork gefusilleerd. Albert Oosterhoff (75) was zes dagen oud toen zijn vader werd gearresteerd. Het verlies van zijn vader ..

'De oorlog heeft een stempel op onze levens gezet. De lege plek in het gezin heeft ons beziggehouden. Mijn moeder heeft er nooit over gepraat. Over emoties en gevoelige zaken werd eigenlijk nooit gesproken. De bittere onmacht om over onze vader te praten, om die lege plek die als een soort zwarte schaduw in ons gezin was geprojecteerd, als het ware in te kleuren, was achteraf gezien eigenli..

