Nieuwe kleurspoeling met minder gevaarlijke stoffen

Voor het verven van haar zijn kleurstof en hulpstoffen nodig die zorgen dat de kleurstof in het haar kan binnendringen. Bij de nu gangbare manieren om haar te verven, worden ammonia en waterstofperoxide gebruikt om de kleurstof op zijn plek te krijgen. Beide stoffen zijn slecht voor het haar en voor de gezondheid van de kappers die ze gebruiken.

De Amerikanen gebruikten een synthetische versie van het natuurlijke haarpigment melanine. Daar is al eerder meer geëxperimenteerd, maar om dit in de haren te krijgen, waren giftige zware metalen nodig. De onderzoekers ontwikkelden een proces waarbij het synthetische melanine met behulp van kleine hoeveelheden ammonia toch in de haren terechtkwam. Hoe meer ammonia werd gebruikt, hoe donker..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .